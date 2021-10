Nach Nominierung für Ballon d'Or : Warum Kjaer statt Messi oder Lewandowski Weltfußballer werden muss

Simon Kjaer beeindruckte bei der EM nicht nur sportlich. Foto: AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Meinung Düsseldorf Wenn in diesem Jahr der Ballon d'Or vergeben wird, kann der Gewinner nur Simon Kjaer heißen. Der Däne setzte neue Maßstäbe in Sachen Führungsstärke und Haltung.

Zugegeben: Kjaer ist nicht unbedingt als formidabler Fußballer bekannt, wenngleich er in der Serie A großartige Leistungen zeigte und maßgeblich daran beteiligt war, dass Milan den zweiten Platz belegte. Er schießt auch nicht so viele Tore wie eine Lewandowski und zieht erst recht nicht die Aufmerksamkeit eines Messi auf sich. Aber Kjaer hat in diesem Jahr etwas viel Wichtigeres geleistet. Er hat ein Leben gerettet und zeitgleich Persönlichkeit und Führungsqualitäten gezeigt.

Erinnern wir uns: im Juni bei der Fußball-Europameisterschaft war Kjaer maßgeblich daran beteiligt, dass seinem Landsmann und Kumpel Christian Eriksen das Leben gerettet werden konnte. In einer absoluten Ausnahmesituation, in der der Mittelfeldstar auf dem Platz einen Herzstillstand erlitt, reagierte Kjaer am schnellsten, brachte seinen Freund in die stabile Seitenlage und organisierte, dass die gesamte Mannschaft ihren Kollegen und die Ärzte vor neugierigen Blicken abschirmte. Zudem tröstete er noch auf dem Feld die Freundin von Eriksen. Später spielte er gegen Finnland sogar noch weiter – bis ihn die Gefühle übermannten und er um die Auswechslung bat.

Kjaer ist ein Anführer, ein echtes Vorbild. Ist es nicht das, was einen Weltfußballer auch und vor allem ausmachen sollte? Tore kann jeder schießen, Vorlagen geben können die meistens Profis, Titel gewinnen die Spieler in der Regel als Mannschaft zusammen. Aber wenn man schon einen Individualisten auszeichnet, warum nicht mal ein Zeichen setzen und jemanden wählen, der wirklich etwas Bedeutsames geleistet hat? In diesem Jahr hat die Fußball-Branche dafür Gelegenheit.

Liverpool-Kapitän Jordan Henderson postete kürzlich bewegende Sätze beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Ich habe gesehen, dass die Uefa Simon und dem dänischen Ärzteteam den 'President's Award' verliehen hat, und das ist sowohl angemessen als auch verdient“, schrieb er in Richtung des dänischen Verteidigers Simon Kjaer und allen Fußballfans weltweit. „Aber ich hoffe, Simon weiß auch, dass er den Respekt und die Bewunderung aller Fußballer hat für das, was er in dieser Nacht getan hat.“