Als ihr Vater seinen Pokal entgegen nahm : Messis Söhne kabbeln sich bei Ballon d'Or-Ehrung

Paris Lionel Messi gewinnt zum sechsten Mal den Ballon d'Or als weltbester Fußballer - für die lustigen Momente sorgen aber seine Söhne Thiago und Mateo.

Als bei der Preisverleihung am Montagabend im Pariser Theatre du Chatelet der argentinische Superstar auf die Bühne geht, umarmt der siebenjährige Thiago seinen kleinen Bruder überschwänglich. Nur leider so doll, dass sich der Vierjährige schmerzhaft ans rechte Ohr fasst, einen kleinen Brüller loslässt und seinen Bruder zurückstößt. Ob Thiago seinen Bruder vielleicht sogar ins Ohr gezwickt hat, blieb offen. Denn Thiago Messi ist Fan von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo. Der Profi von Juventus Turin war aber gar nicht da, wurde nur Dritter und in Italien zum „Fußballer des Jahres“ ausgezeichnet.