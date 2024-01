Baller League Große Namen für „eine neue Ära“?

Es sind große Worte und Namen, mit denen die Ex-Weltmeister Mats Hummels und Lukas Podolski für ihre Kleinfeld-Liga werben: „Eine neue Ära“, die „Rückkehr zum ehrlichen Fußball“, „Budenzauber reloaded“. „Es ist einfach eine schöne Ergänzung für alle, die den Bolzplatz-Fußball und die Hallenturniere von früher lieben, präsentiert in einem innovativen und neuen Format“, sagt BVB-Profi Hummels zu dem Projekt. Am 22. Januar stehen in Köln die ersten Spiele an.