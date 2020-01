Australische Buschbrände : Drogba, Heskey und Co. sammeln Geld für den Wiederaufbau

Sydney Die ehemaligen Fußballstars Didier Drogba, Emile Heskey und David Trezeguet unterstützen nach den verheerenden Buschbränden in Australien den Wiederaufbau.

Das Trio steht an der Spitze des Aufgebots für ein Benefizspiel, das am 23. Mai in Sydney stattfinden soll. Das gab Australiens Fußballverband FFA am Dienstag bekannt. Mit den Geldern sollen vor allem Fußball-Anlagen in den betroffenen Gebieten wieder hergestellt werden.