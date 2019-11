Einigung mit Fußball-Verband : Australiens Frauen-Auswahl bekommt gleiches Geld wie die Männer

Sydney Erfolg für die australischen Fußball-Nationalspielerinnen: Die „Matildas“ haben sich mit ihrem Verband auf eine Angleichung der Gehälter geeinigt.

Vorerst insgesamt 24 Prozent der Einnahmen des Verbandes gehen zu gleichen Teilen an die Nationalspielerinnen und Nationalspieler, wobei fünf Prozent davon direkt in den Nachwuchsbereich investiert werden. Zu den Zahlungen kommen weitere Angleichungen wie beispielsweise das Fliegen in der „Business Class“, was bislang nur den Männern vorbehalten war.