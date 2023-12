Satirischer Jahresausblick Saarbrücken gewinnt den DFB-Pokal, Dänemark die EM

Juni In der Vorbereitung auf die Europameisterschaft wird Bastian Schweinsteigers Flehen („ich könnte mir vorstellen, in irgendeiner Funktion bei der Nationalmannschaft zu arbeiten“) erhört. Er wird als „Sachbearbeiter Themenbereich Nummer sechs, Absicherung und Spielorganisation“ eingestellt. Er bekommt jedoch kein Büro, sondern einen Spind im Mannschaftstrakt. Beim Auftaktspiel gegen Schottland steht er in der Startelf. Nagelsmann: „Er soll uns beim Abkippen, horizontalen und vertikalen Verschieben helfen, die Achsen stabilisieren und zwischen den Linien arbeiten. Wenn nötig, kann er die Wiederherstellung der deutschen Tugenden befördern. Da misch ich mich nicht ein.“ Schweinsteiger bringt die Elf zumindest bis ins Viertelfinale. Sie scheitert im Elfmeterschießen an England. Harry Kane verwandelt den entscheidenden Ball gegen seinen Klubkollegen Manuel Neuer, der den Reklamierarm nicht schnell genug herunterbekommt. Der letzte deutsche Schütze tritt nicht mehr an. Philipp Lahm entschuldigt sich mit dem Hinweis auf seine organisatorischen Pflichten und eilt noch in Spielkleidung in sein Büro.