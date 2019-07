Traditionsvereine unter sich : Münchner Löwen und Preußen Münster eröffnen Saison in der 3. Liga

Preußen Münster im Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Foto: Dieter Wiechmann

Frankfurt/Main Die Traditionsclubs TSV 1860 München und Preußen Münster eröffnen mit einem Freitagabendspiel am 19. Juli die neue Saison in der 3. Liga. Spielbeginn ist um 19.00 Uhr. Das geht aus dem Rahmenspielplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch veröffentlicht hat.

Alle Spiele werden von MagentaTV übertragen. Die ARD zeigt zudem die Partie des ersten Spieltags zwischen Zweitligaabsteiger 1. FC Magdeburg und dem ehemaligen Bundesligisten Eintracht Braunschweig am 20. Juli (17.45 Uhr). Zudem treffen an diesem Tag der 1. FC Kaiserslautern und die SpVgg Unterhaching aufeinander. Zum Duell der Aufsteiger kommt es am 21. Juli in der Begegnung Chemnitzer FC - Waldhof Mannheim. Die erste Englische Woche findet bereits am zweiten Spieltag vom 26. bis 28. Juli statt.

(rent/dpa)