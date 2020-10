Um Arsenal-Maskottchen zu retten : Özil bietet Gehaltsverzicht an

Özil bietet Gehaltsverzicht an

London Ex-Nationalspieler Mesut Özil hat angeboten, auf Teile seines Gehalts zu verzichten, um das Arsenal-Maskottchen zu retten. Arsenal-Fan Jerry Quy, der das Maskottchen-Kostüm seit 1993 trug, verlor wegen Sparmaßnahmen des Klubs seinen Job.

In der Mannschaft des FC Arsenal spielt er keine Rolle mehr. Aber nun will Ex-Weltmeister Mesut Özil dafür sorgen, dass ein anderer Arsenal-Star seinen Stammplatz behält – der Gunnersaurus, das langjährige Maskottchen des Premier-League-Clubs. Seit 1993 trug Arsenal-Fan Jerry Quy das Dinosaurier-Kostüm bei Heimspielen und unzähligen Events. Am Montag war bekannt geworden, dass Quy im Zuge von Sparmaßnahmen seinen Job als Maskottchen verloren hat.