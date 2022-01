Kuriose Partie : Als Bielefeld mit nur zehn Spielern antrat

Dietmar Schacht war in dem kuriosen Spiel zum Zuschauen verdammt, hier ein Autogramm von Schacht mit einem seiner Erinnerungsfotos aus der Zeit bei Arminia. Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

Bielefeld In der Bundesliga drohen Spielabsagen, weil sich viele Spieler infiziert haben. 1986 musste Arminia antreten, obwohl das Team nur zehn Spieler hatte. Wie es zu der Posse kam.

Omikron grassiert und macht auch vor dem Profifußball nicht Halt. Selbst zahlreiche Stars sind infiziert. Die Zahl steigt und manche Mannschaft ist inzwischen durch das Virus so dezimiert, dass eine Spielabsage droht, weil nicht mehr genug gesunde Kicker zu Verfügung stehen. Angesichts dieser Probleme wird mancher in Bielefeld nur mit der Schulter zucken. Denn auch als Corona noch nicht unterwegs war, hatten Mannschaften damit zu kämpfen, dass Spieler reihenweise ausfielen. Nie war es aber so extrem wie 1986.

Da stand für die abstiegsbedrohte Arminia in der Zweiten Liga die Partie gegen den FC Saarbrücken an. Bielefeld hatte allerdings mit einer bemerkenswerten Verletzungsmisere zu kämpfen. Zahlreiche Spieler waren verletzt, der Kader schrumpfte und schrumpfte. Als sich dann auch noch Dietmar Schacht verletzte, standen den Arminen plötzlich nur noch sieben einsatzbereite Profis zur Verfügung.

Da die Statuten damals aber noch untersagten, mehr als drei Amateure einzusetzen, kam Arminia nicht mehr auf elf Spieler. Saarbrücken bot der Arminia ganz fair an, das Spiel zu verlegen. Der DFB aber untersagte die Spielverlegung und drohte der Arminia mit Punktabzug. „Ein Irrsinn, das Spiel hätte nie stattfinden dürfen“, erzählte Dietmar Schacht, als er sich vor einiger Zeit an die Partie zurück erinnerte, die Geschichte schreiben sollte. Denn am 18. Oktober 1986 kam es auf der Alm zum historischen Duell. Arminia Bielefeld trat nur mit zehn Mann gegen Saarbrücken an.

Schacht erlebte das Spiel von der Tribüne, hätte am liebsten selbst mitgespielt und hat noch heute lebhaft die unbeschreibliche Atmosphäre vor Augen. „Die Fans standen wie ein Mann hinter der Mannschaft.“ Die 2600 Zuschauer, die im Stadion Zeuge des historischen Ereignisses waren, machten einen Lärm wie 10.000.

Die Partie war ein Unding, sagt Dietmar Schacht, hier auf einem Foto als Trainer des SV Straelen. Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

Es war ein Spiel David gegen Goliath, bei dem nach wenigen Minuten das Unglaubliche passierte. Da zog sich Thomas Ostermann einen Leistenbruch zu. Da er ein Profi war, durfte kein neuer Spieler eingewechselt werden. Arminia spielte mit neun Mann weiter. "Die Jungs haben gekämpft und gekämpft und sind auch in Unterzahl nicht eingebrochen", erinnert sich Schacht. Sein Mannschaftskollege Martin Kollenberg beschrieb es in einem Interview mit der Zeitung „Elf Freunde“ einmal drastisch: "Wir fühlten uns wie Gladiatoren, umzingelt von Raubtieren. Wir wussten: Eigentlich können wir uns gleich in den Staub werfen und uns fressen lassen."

Das Spiel nahm zunächst den erwarteten Verlauf. In der 19. Spielminute brachte Theo Schneider die Gastmannschaft in Führung. Nach einer Standardsituation erzielte Thomas Sagel kurz vor der Halbzeit den Ausgleich. Der Jubel auf der Alm kannte keine Grenzen. In der zweiten Hälfte hielten die neun Bielefelder lange dem Druck der Saarbrücker Mannschaft stand. Auch dank der Zuschauer. Die warfen sich den Ball auf den Rängen gegenseitig zu und gaben ihn oft erst nach eindringlicher Ermahnung des Stadionsprechers zurück. Man wollte Zeit schinden und der Mannschaft helfen.

Die Zeit tickte runter. Jetzt hätte Arminia so einen wie Schacht gut gebrauchen können. Der kahlköpfige Verteidiger hatte den Ruf, sogar einen Bierkasten aus dem Strafraum zu köpfen. Doch auch Schacht war zum Zuschauen verdammt und erlebte mit den Zuschauern wie Saarbrücken kurz vor Schluss doch noch zwei Treffer zum 3:1-Sieg gelangen.

Ein solches Spiel sollte es in der Geschichte des Profifußballs nicht mehr geben. Die ganze Partie ist noch heute für Schacht ein "Unding". "Das Spiel hätte nie und nimmer angepfiffen werden dürfen, das war absolute Wettbewerbsverzerrung", sagt Schacht, der als Fußballer einiges erlebt hat und sogar der erste deutsche Spieler in Südkorea war. Doch so ein Spiel blieb auch für ihn einzigartig.