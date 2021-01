Wichtiger 1:0-Sieg : Bielefeld gewinnt gegen Abstiegskonkurrent Hertha BSC

Bielefeld Nächste Enttäuschung für die Hertha, wichtige Punkte für Bielefeld: Der Aufsteiger zieht den Hauptstadtklub durch den 1:0-Sieg mit in den Abstiegskampf. Für Hertha ist es breits die siebte Niederlage in dieser Saison.

Bruno Labbadia hatte die Hände tief in den Taschen seines hellbraunen Mantels vergraben und stand für eine ganze Weile wie versteinert am Spielfeldrand. Wieder einmal war er von seiner Hertha enttäuscht worden, von den einstigen Zielen ist spätestens nach der 0:1 (0:0)-Niederlage bei Arminia Bielefeld am Sonntag nicht mehr viel übrig geblieben. Abstiegskampf statt Europacup-Träume, heißt es für die Berliner, die in der Fußball-Bundesliga einfach nicht vom Fleck kommen und den Blick weiter nach unten richten müssen.