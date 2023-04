Artem Saloha Flucht vor dem Krieg, nun U17-Meister mit Bielefeld

In der Ukraine hatte Saloha bis zum Kriegsbeginn bereits in der höchsten Jugendliga gespielt. Nach der Ankunft in Deutschland führte sein Weg über den VfL Schildesche zunächst zum U17-Landesligisten VfL Theesen. „Er konnte kein Wort Englisch oder Deutsch, sagte keinen Ton, verzog keine Miene, aber hielt jeden Ball“, erinnerte sich Paul Neu, Salohas damaliger Trainer in Theesen. Im Winter folgte schließlich der Wechsel zu Arminia Bielefeld.