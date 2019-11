Vertrag bis 2022 : Bielefeld verlängert mit Trainer Neuhaus

Bielefeld Geburtstagsgeschenk für Uwe Neuhaus: Zweitligist Arminia Bielefeld hat den Vertrag mit dem Trainer an dessen 60. Geburtstag vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Trainer Uwe Neuhaus und Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld setzen ihre bisher so erfolgreiche Zusammenarbeit langfristig fort. Der Erfolgscoach unterschrieb an seinem 60. Geburtstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, teilte der Tabellenzweite am Dienstag mit. „Dass die Unterschrift an meinem Geburtstag erfolgt, macht den Tag doppelt schön. Ich habe immer gesagt, dass ich mich beim DSC Arminia sehr wohl fühle und daher bin ich glücklich, dass wir jetzt unseren Weg und unsere Arbeit fortführen können“, wurde Uwe Neuhaus zitiert.