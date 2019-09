2:0-Sieg : Bielefeld stürzt Hannover 96 in die Krise

Hannover Arminia Bielefeld bleibt in der 2. Bundesliga ungeschlagen. Das Team aus Ostwestfalen gewann auch gegen Absteiger Hannover 96. Der steckt nun in einer sportlichen Krise.

Arminia Bielefeld hat Hannover 96 in der 2. Bundesliga endgültig in eine sportliche Krise gestürzt. Die Ostwestfalen besiegten den Erstliga-Absteiger mit 2:0 (1:0), bleiben in dieser Saison ungeschlagen und setzten sich mit nun zwölf Punkten weiter in der Spitzengruppe der Tabelle fest. Fabian Klos brachte Bielefeld am Samstag mit einem Kopfball in der 32. Minute in Führung. Für den Top-Torjäger der Arminia war es bereits der vierte Treffer in dieser Spielzeit. Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste per Elfmeter nach: Andreas Voglsammer traf (64.), nachdem Klos von Felipe im Strafraum gefoult worden war. Zehn Minuten vor dem Ende musste Hannovers Waldemar Anton mit Gelb-Rot vom Platz.