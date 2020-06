Wegen HSV-Patzer gegen Osnabrück : Nicht mehr einzuholen - Arminia Bielefeld steigt in die Bundesliga auf

Nicht mehr einzuholen - Arminia Bielefeld steigt in die Bundesliga auf

Jubel bei den Spieler von Arminia Bielefeld nach dem 4:0-Sieg gegen Dresden am Montag. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bielefeld Arminia Bielefeld ist der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Schützenhilfe kam vom VfL Osnabrück, der Arminias Verfolger HSV ein Remis abtrotzte.

Arminia Bielefeld ist auf der Couch in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Nach dem 1:1 (1:0) des Hamburger SV gegen den VfL Osnabrück (des VfB Stuttgart gegen den SV Sandhausen) sind die Ostwestfalen nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Schon nach dem 4:0 im Nachholspiel am Montag gegen Dynamo Dresden hatten nur noch theoretische Zweifel am Bielefelder Aufstieg bestanden, Fans, Spieler und Funktionäre hatten auch schon gefeiert.