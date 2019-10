Top in der 2. Liga : Arminia mischt das Unterhaus auf

Bielefeld Mit bescheidenen Mitteln ist Bielefeld das Überraschungsteam der 2. Fußball-Bundesliga. Nur wenige hatten dem Team zugetraut, oben mitzuspielen.

Osnabrück-Trainer Daniel Thioune bezeichnete Bielefeld zuletzt als „die beste Zweitliga-Mannschaft“, weil die Favoriten allesamt „gefühlte Erstliga-Mannschaften“ seien. Gerade Hannover und Nürnberg fremdeln nach dem Abstieg noch mit der Liga und stecken im Mittelfeld fest. An der Seitenlinie des DSC Arminia steht in Uwe Neuhaus einer der erfahrensten Trainer im Unterhaus. Vor seinem Engagement an der Bielefelder Alm formte er bereits Union Berlin und Dynamo Dresden zu etablierten Zweitligisten.

Bereits in der Rückrunde der Vorsaison lief es für Neuhaus und seine Truppe: Nur Aufsteiger Paderborn punktete in der zweiten Saisonhälfte mehr als die Bielefelder, die zudem hinter dem SCP und Mitaufsteiger Köln auch die drittbeste Offensive in diesem Zeitraum stellten. Auf diese Treffsicherheit ist auch in der laufenden Spielzeit Verlass. An der Spitze der Torschützenliste des Kalenderjahres 2019 stehen gleich zwei Bielefelder Stürmer: Kapitän Fabian Klos und Andreas Voglsammer erzielten seit Januar zusammen 35 Tore. Gerade Klos verkörpert aber, was das Überraschungsteam derzeit so stark macht. Der Routinier trifft nicht nur häufig, sondern kämpft auch unermüdlich für sein Team.