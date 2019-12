Bielefeld träumt von der Bundesliga : Und plötzlich ist die Arminia wieder da

Bielefelder Jubeltraube beim Spiel in Darmstadt. Foto: dpa/Thomas Frey

Bielefeld Zwei Jahre nach dem Fast-Bankrott ist Arminia Bielefeld plötzlich und unverhofft das Maß der Dinge in der 2. Bundesliga. Nach der gewonnenen Herbstmeisterschaft nimmt der lange Zeit vage Traum vom Aufstieg immer mehr Konturen an.

Joakim Nilsson ist heiß auf den Glühwein in Schweden, Cebio Soukou genießt den Sauerbraten seiner Oma und Jonathan Clauss freut sich auf die traditionelle französische Küche: Den Profis von Arminia Bielefeld schmeckt das Weihnachtsfest in diesem Jahr sicher besonders gut. Herbstmeister der 2. Fußball-Bundesliga, bestes Team im Kalenderjahr - für die Ostwestfalen war 2019 ein einziger "Traum". Und das nur zwei Jahre nach dem Fast-Bankrott.

"Wer vor zwei Jahren behauptet hätte, dass wir heute Herbstmeister sind, dem hätte ich wahrscheinlich den Puls gefühlt und gesagt: 'Träum du mal weiter!'", sagte DSC-Präsident Hans-Jürgen Laufer dem SID: "Aber die Tabelle lügt ja nicht. Jetzt ist es schon auch an der Zeit, das zu genießen."

Diese Rettung war schließlich der Ausgangspunkt eines kaum vorhersehbaren, rasanten Aufschwungs: "Im Verein ist in den letzten zwei Jahren absolute Ruhe eingekehrt", erklärt Laufer die aktuelle Erfolgsgeschichte: "Wir haben hier aktuell eine Harmonietorte, wo jedes Tortenstück dazu beiträgt, dass es so schön ist."

Tatsächlich kann Bielefeld nach einer Halbserie mit nur einer Niederlage sogar davon träumen, dass es noch schöner wird. Im kommenden Sommer winkt nach elfjähriger Abstinenz die Rückkehr in die Bundesliga: "Wir freuen uns über das, was wir bis jetzt erreicht haben. Auch weil wir genau wissen, woher wir kommen", sagte Laufer: "Aber die Herbstmeisterschaft ist im Prinzip noch nichts."

Auch mit vier Punkten Vorsprung auf die Topfavoriten VfB Stuttgart und Hamburger SV und mit sieben Zählern Abstand zu Rang vier verbieten sich die Ostwestfalen, in Euphorie auszubrechen. "Ich fände es übertrieben und deutlich verfrüht, schon den Rathausbalkon für eine eventuelle Aufstiegsfeier zu reservieren", sagte der 71 Jahre alte Präsident, der auch bei einem Bundesliga-Aufstieg keine finanziellen Risiken mehr eingehen möchte.

Großen Anteil am derzeitigen Erfolg hat auch Trainer Uwe Neuhaus. Seit dessen Amtsantritt im Dezember 2018 holte nur Rekordmeister Bayern München im deutschen Profifußball mehr Punkte. In dieser Spielzeit stellt die Arminia den besten Angriff der 2. Bundesliga und blieb die komplette Hinserie auswärts ungeschlagen. Fabian Klos und Andreas Voglsammer bilden das beste Sturmduo der Liga und waren an 32 der 35 Saisontore direkt beteiligt.