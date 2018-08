2. Bundesliga 2018/19: Arminia Bielefeld startet mit Unentschieden gegen Heidenheim in die neue Saison

Schneller Ausgleich : Arminia Bielefeld startet mit Unentschieden in die neue Saison

Bielefelds Jörn Simon Edmundsson (l. nach r.), Nils Seufert, Cedric Brunner und Manuel Prietl jubeln nach dem Ausgleichstreffer zum 1:1. Foto: dpa/Stefan Puchner

Heidenheim an der Brenz Die Bielefelder starteten mit einigen guten Chancen in ihre erste Partie in der neuen Zweitliga-Saison. Den ersten Treffer des Spiels erzielte jedoch Gastgeber 1. FC Heidenheim. Doch die Arminia konterte prompt.

Der 1. FC Heidenheim hat zum Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga einen Heimsieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt musste sich gegen Arminia Bielefeld mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Marc Schnatterer (43.) brachte die Gastgeber in Führung, Joan Simun Edmundsson (45.) glich für die Ostwestfalen aus.

Vor 10.500 Zuschauern entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel, in dem sich die Gäste nicht versteckten. Den Bielefeldern bot sich auch die erste Chance, Andreas Voglsammer scheiterte aber an Torwart Kevin Müller (14.). Diese Möglichkeit war ein Weckruf für die Heidenheimer. Schnatterer (17.) und Robert Glatzel (18.) vergaben aber die Führung. Diese gelang Kapitän Schnatterer nach einer missglückten Abseitsfalle der Gäste, die durch Edmundsson aber noch vor der Pause zum Ausgleich kamen.

Die Arminia kam mit mehr Schwung aus der Kabine. Einen Schuss von Manuel Prietl lenkte Müller an den Pfosten (49.). Für Heidenheim verpasste Tim Skarke den zweiten Treffer nur knapp (68.).

(rent/sid)