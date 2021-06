Im Frühjahr 2011 schloss er sich dem VfB Stuttgart an, obwohl er wegen dieses Wechsels automatisch ein halbes Jahr lang nicht spielberechtigt war. Beim VfB Stuttgart II feierte der Innenverteidiger am 1. Spieltag der Saison 2011/12 noch als U-19-Spieler in der 3. Liga gegen Arminia Bielefeld sein Profidebüt.