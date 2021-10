Di Salvo begann seine aktiver Karriere in der Heimat beim SC Paderborn, wechselte aber bereits als 20-Jähriger Anfang 2000 zum FC Bayern München. Beim Rekordmeister spielte er zumeist in der zweiten Mannschaft, bestritt aber auch einige Pflichtspiele in der Bundesliga und Champions League und war somit an mehreren Titelgewinnen beteiligt. 2001 wechselte er zu Hansa Rostock und spielte dort sowie später beim TSV 1860 München sowohl in der 1. als auch 2. Bundesliga. Seine letzte Station war 2010 in Österreich beim Kapfenberger SV.