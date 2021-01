Kolumne Gegenpressing : Deutschland braucht die Straßenfußballer

Jugendliche beim Fußballtraining. Foto: Willi Weidenstraß

Meinung An den Akademien erstickt der Fußball im Schema. Deshalb verlieren die deutschen Nachwuchsmannschaften international den Anschluss, und deshalb muss mehr Freiheit her.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Robert Peters

Alle Jahre wieder machen die Fußball-Sachverständigen die immer gleiche Diskussion auf. Wenn es rumpelt im großen Fußball, wenn es zu geordnet zugeht auf dem Feld, wenn alles zu berechenbar erscheint, wenn die große Langeweile herrscht, dann kommt garantiert einer und klagt: „Wir haben keine Straßenfußballer mehr.“

Diesmal verdankt Deutschland diese Einsicht Andreas (Andy) Möller, der immerhin mal Weltmeister wurde und deshalb sicher weiß, wovon er spricht. Unterdessen leitet er das Nachwuchsleistungszentrum seines Heimatvereins Eintracht Frankfurt, und in dieser Eigenschaft fasste er die Klage in eine Forderung. „Wir wollen doch kreative Spieler“, sagte er dem Fachmagazin „Kicker“, „wir wollen eine Generation von Straßenfußballern.“ Dass er auch noch sagte, junge Spieler sollten nicht „zu früh an das schnelle Geld denken“, ist in Erinnerung an seine eigene Laufbahn und die zahlreichen Wechsel zu den jeweils praller gefüllten Kassen eher seltsam. Aber das ist eine andere Geschichte.

Wenn man Möllers Forderung wörtlich nimmt, ist sie ziemlich realitätsfern. Wie soll es Straßenfußballer geben, wenn der Fußball auf der Straße anders als in wenig motorisierten Zeiten wie in den 1950er oder 1960er Jahren lebensgefährlich ist und da, wo früher Bolzplätze in Baulücken improvisiert wurden, heute Häuser stehen?

Also geht’s um den Inhalt des Begriffs. Straßenfußball – das ist ein Schuss Anarchie, das sind Dribblings auf engem Raum, Gefühl für den Ball auf schwierigem Untergrund, Durchsetzungsvermögen in buchstäblich engen Spielsituationen, Einfallsreichtum, Lösungen aus dem Bauch heraus. All das lernte man früher auf Straßen und Bolzplätzen. Aber es geriet ein bisschen in Vergessenheit, weil es einerseits weniger Raum auf den Straßen und weniger Bolzplätze gab und weil sich andererseits Klubs und Verband zum Ziel setzten, dem wilden Improvisieren kontrollierte Schulung entgegen zu setzen. Spätestens nach den Jahren des sprichwörtlichen Rumpelfußballs der Jahrtausendwende wurde nach allen Regeln der didaktischen Kunst der feine Fußball gelehrt, das zügige Passspiel, die Ordnung im Raum, die Funktion des Kollektivs.

Das hatte viele positive Effekte – unter anderem den WM-Titel einer deutschen Mannschaft, die als perfekte Gruppe funktionierte. In den Schulungsprogrammen hatten allerdings die Einzelgänger, die Solokünstler, die Eigenbrötler und Sonderlinge keinen Platz. Die Lust am Dribbling stand auf dem Index, an die Stelle des Improvisierens rückte taktisches Wissen. Der späte Mehmet Scholl bedauerte, dass die heutige Generation vier taktische Systeme auswendig herbeten könne, in unerwarteten Situationen jedoch keine Lösungen habe. Er drückte das ein bisschen unfeiner aus, aber er hatte im Prinzip recht. Er selbst steht in einer langen Reihe jener, die in ihrer besten Zeit voller Wehmut jeweils als „der letzte Straßenfußballer“ bezeichnet wurden. Olaf Thon ist ein anderes Exemplar dieser offenbar immer wieder mal aussterbenden Art, Franck Ribéry und (ja auch) Mesut Özil gelten als gerade noch lebende Vertreter.

Sie verwehren sich dem Schema, in das die Fußball-Akademien ihre braven Absolventen zu lange gepresst haben. Und weil das Schema niemals die ganze Tiefe des Spiels ermessen kann, fehlt es dem deutschen Fußball an Nachwuchs, der Antworten auf Fragen des Spiels findet, die im Lehrplan nicht gestellt werden (können). Die Sehnsucht nach dem Straßenfußballer, die nicht nur Möller umtreibt, ist nichts als die Sehnsucht nach Freiheit im Käfig der Taktik.