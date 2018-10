Weltmeister von 2006 : Andrea Pirlo stellt in Duisburg seine Weine vor

Andrea Pirlo im Landhaus Milser. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Der frühere Kapitän der italienischen Nationalmannschaft Andrea Pirlo ist am Dienstag in Duisburg zu Gast gewesen. Dort sprach er über sein neues Leben als Winzer. Für den 39-Jährigen war es eine Rückkehr an einen besonderen Ort.

Als Andrea Pirlo das Zimmer mit der 106 öffnete, musste er in paar Tränen verdrücken. "Das war ein sehr emotionaler Moment, in dem viele Erinnerungen hochgekommen sind", sagte der Weltmeister von 2006, "in diesem Raum hat sich für mich ein Großteil unseres WM-Märchens abgespielt".

Mit der italienischen Fußball-Nationalmannschaft hatte der heute 39-Jährige der Großteil der WM-Endrunde in Deutschland im Hotel Landhaus Milser in Duisburg verbracht, wo noch heute viele Bilder von Pirlo, Gianluigi Buffon oder Ex-Bayern-Star Luca Toni an den Besuch der Azzurri erinnern. "Es ist schön, dass ich wieder hier bin", sagte der frühere Mittelfeldspieler, den WM-Trainer Marcello Lippi immer als seinen "leader silenzioso" (stillen Anführer) bezeichnet hatte.

Mit dieser Ruhe und Gelassenheit präsentierte Italiens dreimaliger Fußballer des Jahres auch in seinem neuen Beruf als Winzer seine Wein-Kollektion an der Wedau. Vor geladenen Sterneköchen und Sommeliers schwärmte Pirlo vom Rebensaft, den er als Profi nur in Maßen genießen konnte. "Als Profi konnte ich vielleicht höchstens mal ein Glas nach einem Sieg trinken. Heute habe ich das große Glück, auch mal zwei trinken zu dürfen. Oder auch mehr", sagte er und muss dabei herzhaft lachen. Eine Seltenheit bei Pirlo, der erst im Vorjahr seine ruhmreich Karriere bei New York FC beendet hatte.

Seit seinem siebten Lebensjahr habe für ihn festgestanden, dass er eines Tages mal Winzer werde, dann kam aber der Fußball dazwischen. Nun könne er sich aber voll und ganz seiner Leidenschaft widmen, erzählt Pirlo. Bereits 2007 hatte er mit seinen Eltern einige Weinberge in Flero bei Brescia, seinem Heimatort, erworben. Seit 2010 betreibt er das Weingut Pratum Coller selbst. "Ich gehe als Winzer mit derselben Leidenschaft zu Werke wie als Fußballer. Und ich will dasselbe erreichen", sagt Pirlo. Und das ist für ihn die Champions League in der Welt der Weine.

Der Fußball spielt aktuell nur eine Nebenrolle in seinem Leben, das er zum Großteil in seinen Weinbergen und Produktionsstätten verbringt. "Ich verfolge zwar den Fußball, aber in meiner Freizeit spiele ich lieber Golf", gibt er zu Protokoll.

Dass der italienische und der deutsche Fußball aktuell der Musik hinterherlaufen, ist ihm nicht verborgen geblieben. "Italien kann sich nur verbessern, Deutschland aber auch", sagt er und fügt in Richtung Jogi Löw aufmunternd hinzu: "Deutschland hat viele Talente, die ihren Weg machen werden."

Er selbst kann sich eines Tages vorstellen, in der Serie A, der Bundesliga oder sogar mal als Nationaltrainer zu arbeiten, auch wenn das aktuell kein Thema ist. "Mir fehlt noch ein Schein, dann kann ich die großen Vereine trainieren. Mal schauen, was die Zukunft bringt", so l'architetto (der Architekt), wie er ebenfalls in seiner Heimat genannt wird.

Dass der Fußball in seinem Leben nach wie vor eine große Rolle spielt, unterstreicht denn aber auch das Etikett auf einem seiner nachhaltig und umweltbewusst produzierten Weine. "Wofür stehen die vier Sterne auf der Flasche des Marzi", lautet die Frage, die eine Italienerin prompt voller Inbrunst beantwortet: "Für die vier WM-Titel von Italien."

(sid/sef)