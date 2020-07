Weltmeister von 2014 : André Schürrle beendet überraschend seine Karriere

Dortmund André Schürrle beendet im Alter von 29 Jahren überraschend seine Karriere. Die Entscheidung gibt der ehemalige Nationalspieler in einem Interview bekannt. Zum Abschluss rechnet der Weltmeister von 2014 mit der Fußballbranche ab.

Schürrle offenbarte im Spiegel, dass er zuletzt oft einsam gewesen sei, gerade als "die Tiefen immer tiefer wurden und die Höhepunkte immer weniger". Nach der Auflösung seines bis Juni 2021 laufenden Vertrags bei Vizemeister Borussia Dortmund am Mittwoch machte Schürrle daher nun endgültig Schluss. "Die Entscheidung", betonte er, "ist lange in mir gereift".

Im Jahr nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea feierte Schürrle seinen größten Erfolg. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 2014 in Brasilien Weltmeister. Im Finale gegen Argentinien bereitete er den einzigen Treffer von Mario Götze in der Verlängerung vor.

Die Wochen in Brasilien seien "die geilste Zeit meines Lebens gewesen." Die Nationalmannschaft hat er dabei immer "als Nest" empfunden. "Es war eine Flucht aus dem Trott, den man Tag für Tag im Verein hat", sagte Schürrle, der in seiner Zeit bei Chelsea in "ein tiefes Loch gefallen ist. Ich wollte nicht mehr Fußball spielen, ich war völlig am Ende."