Neustart im Amateurfußball nicht in Sicht : Schiedsrichter rechnen mit längerer Pause

Exklusiv Düsseldorf Die Schiedsrichter im Fußballverband Niederrhein (FVN) rechnen nicht mit einer baldigen Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Amateurbereich. Alle Weiterbildungsmaßnahmen wurden erst einmal abgesagt.

Doch nach Informationen unserer Redaktion rechnet beim FVN niemand mit einem schnellen Ende der Zwangspause. Die Schiedsrichter haben nun reagiert und geplante Sonderschulungen und Kreisqualifikationen in den kommenden Tagen und Wochen abgesagt. Völlig unklar sei, wie es weitergeht, heißt es in einem Schreiben an alle Unparteiischen in der Region. Entscheidungen würde man nur auf Basis der aktuellen Nachrichtenlage treffen können. Vom FVN hätte man keine weiteren Instruktionen bekommen. Der Verband hängt selbst total in der Luft.