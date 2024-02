Ein „Virus“ in der Kabine Oberligist trennt sich wegen Baller League von fünf Spielern

Am Ende verbleibt Köppe mit einem Wunsch: „Ich weiß, wir sind nicht der einzige Verein, der mit Unmut reagiert. Und ich würde der Baller League empfehlen, sich mal mit den Vereinen in Verbindung zu setzen, um darüber zu sprechen.“ Für den FV Bonn-Endenich startet am Sonntag die Rückrunde in der Mittelrheinliga gegen den Siegburger SV und damit das Projekt Klassenerhalt. Für die fünf Ex-Spieler, die sich gegen den Abstiegskampf entscheiden haben, steigt am Montag der sechste Spieltag in der Baller League.