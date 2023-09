„Diabetes beeinträchtigt mich nicht“ Wie ein Kreisligafußballer sein Diabetes meistert

Info

Typ-1-Diabetes Bei dieser Autoimmun-Erkrankung, bei der die Insulin-produzierenden Zellen durch das körpereigene Abwehrsystem zerstört werden, produziert der Körper kein Insulin mehr. Es kommt zu einem absoluten Insulinmangel mit der Folge, dass die in der Nahrung enthaltenen Brennstoffe (z.B.Glukose) nicht mehr ausreichend in die Körperzellen geschleust und verstoffwechselt werden können.

Menschen mit Typ-1-Diabetes müssen daher ein Leben lang mehrfach am Tag Insulin spritzen und die Insulindosis immer wieder anpassen, um die Blutglukose möglichst stabil und normal einzustellen. So können schwerwiegende Folgeerkrankungen an Gefäßen und Nerven weitgehend verhindert oder wesentlich verzögert werden.

Der klassische Typ-1-Diabetes tritt vornehmlich bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf und betrifft 0,3 bis 0,4 Prozent der Bevölkerung.

Typ-2-Diabetes Der Großteil aller Diabetiker in Deutschland, etwa 8,7 Millionen Menschen, leidet an Typ-2. Kennzeichnend für diese Form ist, dass die Wirkung des Insulins in den Körperzellen vermindert ist. Diese Insulinresistenz ist immer gleichzeitig gekoppelt mit einem Insulinmangel. Der zweite Diabetes-Typ geht zu über 80 Prozent mit Fettleibigkeit einher.

Insulin Das Stoffwechselhormon dient vor allem dazu, Traubenzucker (Glukose) aus dem Blut in die Zellen zu schleusen. Dort werden die Zuckermoleküle zur Energiegewinnung benötigt. Bei Diabetes ist dieser Vorgang gestört.