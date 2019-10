Spielabbruch in der Kreisklasse : Schiedsrichter von Spieler bewusstlos geschlagen

Foto: imago sportfotodienst Ein Rote Karte (Symbolbild).

Münster bei Dieburg Wieder ein Fall von Körperverletzung im Amateurfußball: In der Kreisliga C in Südhessen hat ein Spieler den Schiedsrichter angegriffen und verletzt. Der Unparteiische wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

In der Partie zwischen der FSV Münster und dem TV Semd schlug am Sonntagnachmittag ein 28 Jahre alter Spieler den Unparteiischen ins Gesicht, nachdem dieser ihm die Gelb-Rote Karte gezeigt hatte. Der 22 Jahre alte Schiedsrichter ging bewusstlos zu Boden. Das bestätigte das Polizeipräsidium Südhessen am Sonntagabend.

Ein Video, das ein Zaungast aufgenommen hatte, zeigt den Vorfall. In der 85. Minute hatte der Referee beim Stand von 0:2 den FSV-Spieler vom Platz gestellt. Der holte umgehend aus und schlug dem Schiedsrichter mit der Faust ins Gesicht. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen

Nachdem der Schiedsrichter das Bewusstsein wiedererlangt hatte, wurde er zur Untersuchung und weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

(eh)