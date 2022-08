Platzsturm nach Fahnenklau : Spielabbruch beim Regionalliga-Spiel zwischen Oberhausen und Köln

Köln Das Regionalligaspiel zwischen dem 1. FC Köln II und Rot-Weiß Oberhausen ist nach einem Platzsturm abgebrochen worden. Als Ordner verkleidete Fans sollen eine Zaunfahne geklaut haben. Beide Klubs kündigen nun eine Aufarbeitung der Vorfälle an.

„Der SC Rot-Weiß Oberhausen e.V. wird sich nun in rechtliche Beratung begeben und auswerten, welche Möglichkeiten bestehen“, kündigte der Vorstand und Sicherheitsbeauftragte Thorsten Binder in einer schriftlichen Stellungnahme am Samstag an. Da es sich um ein schwebendes Verfahren handele, werde es seitens des Vereins allerdings keine weiteren offiziellen Aussagen geben.