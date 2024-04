Viraler Internetclip aus der Landesliga Wie ein Amateurverein Social-Media als Bühne nutzt

Die DFB-Stiftung Sepp Herberger verleiht den Award außerdem in den Kategorien Handicap-Fußball, Resozialisierung, Schule und Verein. Außerdem wird ein Sonderpreis an eine Fußball-Stiftung sowie der Horst-Eckel-Preis vergeben, der Engagement für in Not geratene Fußballerinnen und Fußballer ehrt. „Mit unserer Auszeichnung wollen wir herausragende Beispiele für die integrative Kraft des Fußballs würdigen und gleichzeitig dazu anregen, sich auf ähnliche Weise zu engagieren“, wird DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert auf der Website der DFB-Stiftungen zitiert. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 100.000 Euro vergeben.