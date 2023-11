Immer mehr Spielausfälle Warum es weniger Schiedsrichter gibt und wie es wieder mehr werden können

Letzteres ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, hat aber bei Anleitungen auf Papier keine weiteren Folgen. Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter hingegen sind Menschen, die in vielen Sportarten standardmäßig als Wutbälle herhalten, an denen sämtlicher Frust ausgelassen wird. Das ist einer der Gründe, warum ihre Zahl im Amateurbereich seit Jahren sinkt, vermutet Philipp Hesselmann. Er ist Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses des Westdeutschen Hockey-Verbandes. Er erinnert sich an ein Spiel, das er erst kürzlich vor Ort miterlebte: „Vor Anpfiff habe ich noch mit Verantwortlichen des Vereins darüber gesprochen, wieso sich dort so wenig Schiris finden. Nach der Partie war mir dann klar, warum.“ Es gehe verbal hart her, der respektvolle Umgang fehle deutlich.