Rot-Weiss Essen: Kevin Freiberger erleidet Kreuzbandriss

Düsseldorf Kevin Freiberger gab am vergangenen Samstag sein Debüt für Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West. Nur 14 Sekunden nach Anpfiff verletzte er sich. Die Diagnose ist niederschmetternd.

RWE-Zugang Kevin Freiberger musste während der Auftaktbegegnung der Regionalliga West beim SV Rödinghausen (1:2) das Spielfeld bereits in der Anfangsphase verlassen. Am darauffolgenden Montag folgte die bittere Diagnose: Der 29-Jährige trug einen Riss des vorderen Kreuzbandes davon und wird dem Revierklub mindestens sechs Monate fehlen. Die Verletzung zog er sich wohl nur 14 Sekunden nach Beginn des Spiels zu, wie RWE-Sportdirektor Jürgen Lucas dem „RevierSport“ mitteilte.

Der Angreifer wechselte vor dieser Saison von den Sportfreunden Lotte an die Essener Hafenstraße. Beim Viertligisten sollte Freiberger dazu beitragen, den Traditionsverein wieder in den Profi-Fußball zu führen. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) empfängt Rot-Weiss Essen den Wuppertaler SV an der heimischen Hafenstraße zum Westderby.