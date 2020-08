RWE-Co-Trainer Rost beleidigt : Rassistische Anfeindungen bei Oberliga-Spiel in Rudolstadt

Rudolstadt/Erfurt Beim Punktspielauftakt der Fußball-Oberliga Süd des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) hat es während der Partie zwischen dem FC Einheit Rudolstadt und dem FC Rot-Weiß Erfurt (1:1) einen rassistischen Vorfall gegeben.

Beide Vereine verurteilten den Zwischenfall scharf. „Rassismus hat in unserer Gesellschaft nichts zu suchen und unser Verein steht für ein offenes Miteinander, gegen Rassismus und Vorurteile“, schrieb Rudolstadt auf Facebook. Erfurts Trainer Robin Krüger sagte in einer Stellungnahme des Clubs: „Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, dass Rassismus weder im Fußballstadion noch in unserer Gesellschaft etwas zu suchen hat. Manuel ist Teil unseres Teams und ein Angriff auf ihn ist für mich auch ein Angriff auf mich und uns alle.“