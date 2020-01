Regionalligist ist pleite : Rot-Weiß Erfurt stellt den Spielbetrieb ein

Erfurt Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt muss den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung einstellen. Die seit dem Wochenende laufenden Verhandlungen mit einem neuen möglichen Investor blieben erfolglos.

Das teilte der Insolvenzverwalter Volker Reinhardt am Mittwoch in einer Presseerklärung mit. Damit steht Erfurt als Absteiger in die Oberliga fest.