Regionalliga West : Rot-Weiss Essen scheitert mit Antrag auf Final-Turnier

Essen Die Regionalligisten West ist bereits vor Wochen abgebrochen worden. Die Traditionsvereine Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen hatten dennoch eine sportliche Entscheidung über die Relegation zum Drittliga- Aufstieg gefordert.

Traditionsverein Rot-Weiss Essen ist mit einem Antrag auf eine sportliche Entscheidung in der Regionalliga West in Form eines Final-Turniers gescheitert. Nach Angaben der Essener lehnte der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) den entsprechenden Antrag von RWE ab. Die Essener hatten zusammen mit Liga-Rivale Rot-Weiß Oberhausen dafür plädiert, zunächst gegeneinander auf neutralem Platz ein Ausscheidungsspiel austragen. Der Gewinner sollte dann gegen den SC Verl auf neutralem Platz den Teilnehmer an der Relegation zum Drittliga-Aufstieg gegen einen Vertreter aus dem Nordosten ermitteln.