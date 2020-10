Erster Sieg in der Regionalliga West : Imke Wübbenhorst verdirbt Fortuna Köln Tabellenführung

Düsseldorf Im sechsten Spiel hat Trainer Imke Wübbenhorst mit den Sportfreunden Lotte den ersten Sieg gefeiert. Und das ausgerechnet gegen das bis dahin ungeschlagene Fortuna Köln. Die Fortuna verpasste dadurch eine riesige Gelegenheit auf die Tabellenführung.

Die Rückkehr an die Tabellenspitze schien fast Formsache, am Ende herrschte bei Fortuna Köln großer Frust: Ausgerechnet bei den bis dahin sieglosen Sportfreunden in Lotte kassierten die Kölner (11 Punkte) beim 0:1 ihre erste Saison-Niederlage in der Regionalliga West und vergaben damit eine große Chance des spielfreien Wochenendes der U23 von Borussia Dortmund (14).