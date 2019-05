Skurrile Szene : Schiedsrichter schießt ein Tor - Treffer zählt

Harkema Kurioses Tor in der niederländischen vierten Liga: Das Tor zum 2:3-Anschlusstreffer für den HSV Hoek gegen Harkemase Boys erzielte der Schiedsrichter.

Ein ungewöhnlicher Torschütze hat in den Niederlanden am Wochenende für Furore gesorgt. Bei einem Angriff von HSV Hoek bei den Harkemase Boys prallte der Ball vom Pfosten an den Fuß des Schiedsrichters Maruice Paarhuis und von dort ins Tor zum 2:3. Der Unparteiische gab den Treffer und das völlig korrekt. Schiedsrichter gelten als Luft oder „tote Objekte“ – wie der Pfosten. Das Spiel läuft also weiter.