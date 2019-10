Nach Attacke auf Schiedsrichter : Kreisligist FSV Münster zieht Mannschaft zurück

Frankfurt/Main Die Fußball-Mannschaft des FSV Münster meldet sich nach der Prügelattacke gegen den Schiedsrichter aus dem laufenden Spielbetrieb ab. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Der Unparteiische war am Sonntag in der Partie Münster gegen TV Semd in der C-Liga Dieburg von einem Spieler der Gastgeber bewusstlos geschlagen worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.