Duisburger Kreisligist TuS Asterlagen : Lange Sperren nach Attacke auf Schiedsrichter

Moers/Duisburg Nach den schlimmen Ausschreitungen beim Kreisliga-Spiel zwischen dem TuS Asterlagen aus Duisburg und dem Büdericher SV aus Wesel hat die Spruchkammer des Fußball-Kreises Moers einen Spieler und einen Funktionär des TuS lange gesperrt.

Drastische Strafen wurden im Vorfeld erwartet – und die Spruchkammer des Fußball-Kreises Moers hat am Mittwochabend durchgegriffen. Der Spieler Kerim K. vom Duisburger Verein TuS Asterlagen ist nach den Ausschreitungen im Relegationsspiel um die Zugehörigkeit zur Kreisliga A gegen den Büdericher SV aus Wesel für fünfeinhalb Jahre gesperrt worden. Oghuzan A, Vereinsfunktionär des TuS, wurde sogar für sieben Jahre für alle Tätigkeiten aus dem Verkehr gezogen. Spieler Ömer C. darf fünf Monate nicht mitwirken. So entschied es die Spruchkammer um den Vorsitzenden Heinz Kremers nach mehrstündiger Verhandlung am Mittwochabend.