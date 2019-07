Auswertung der Schiedsrichterberichte : Fast 3000 Angriffe auf Schiedsrichter

Köln Der Deutsche Fußball BUnd hat mehr als 1,3 Millionen Schiedsrichterberichte aus der vergangenen Saison ausgewertet. Der „Lagebericht Amateurfußball“ zeigt, dass die Gewalt gegenüber den Unparteiischen zugenommen hat.

Nur jedes 2000. Fußballspiel in Deutschland musste in der Saison 2018/19 wegen gewaltsamer Angriffe abgebrochen werden. Diese Statistik veröffentlichte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag in seinem fünften "Lagebericht Amateurfußball". Demnach seien gut 0,05 Prozent (685) der insgesamt mehr als 1,3 Millionen per Schiedsrichterbericht ausgewerteten Spiele betroffen gewesen.