Abbruch- und Aufstiegfragen ungeklärt : In den Fußball-Regionalligen herrscht Chaos und Ungewissheit

In den Fußball-Regionalligen herrscht Chaos und Ungewissheit

Köln Bayern und der Nordosten des Landes wollen weiterspielen, im Westen werden die Rufe nach einem Abbruch der Saison lauter und im Südwesten sorgt man sich um den Aufstieg: In den Fußball-Regionalligen herrscht Chaos.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) kämpft mit geballter Kraft um die Wiederaufnahme der Bundesligen, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) arbeitet an einer Lösung für die 3. Liga - doch was passiert mit den Regionalligen? Die fünf Ligen aufgeteilt auf 16 Bundesländer und 21 Landesverbände sind in der Coronakrise vorerst auf sich gestellt und es herrscht Chaos.