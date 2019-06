Früherer Fortuna-Torwart : Georg Koch heuert bei Fortuna Köln an

Georg Koch heuert bei Fortuna Köln an

Köln Georg Koch hat einen neuen Job. Der frühere Bundesliga-Torwart wird laut Medienberichten Teil des Trainerteams beim Drittliga-Absteiger Fortuna Köln.

Nach dem Abstieg in die Regionalliga West übernimmt Thomas Stratos den Posten des Cheftrainers bei dem ehemaligen Bundesliga-Klub. Dafür hat sich der 52-Jährige nun Verstärkung an die Seite geholt: Neben Co-Trainer Zlatko Muhovic soll Georg Koch als Torwarttrainer in der Kölner Südstadt anheuern, das berichten „Express“ und „RevierSport“.