Kreativ in der Krise : Amateurklub hält sich mit „Corona-Challenge“ fit

Düssedorf Der Ball ruht. Weder in der Bundesliga noch auf den Amateurplätzen kann wegen der Corona-Pandemie Fußball gespielt werden. Der FC Oeding hat für seine Mitglieder daher ein Alternativprogramm entworfen: die „Corona-Challenge“.

Beim FC Oeding, einem Fußballverein nahe der niederländischen Grenze, versucht man diese Zwangspause mit Kreativität und „immer neuen Herausforderungen“ zu bewältigen. Dem Amateurklub ist es wichtig, „dass all unsere Mitglieder und Spieler in dieser Zeit in Bewegung bleiben“, wie der Verein auf seiner Facebook-Seite mitteilt. Der A-Ligist hat daher die „Corona-Challenge“ als Alternativprogramm für die fußballfreie Zeit ins Leben gerufen. In regelmäßigen Abständen präsentiert der Klub Herausforderungen, die die Mitglieder „problemlos von zuhause lösen können“.