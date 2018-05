Drei Partien unterbrochen: Finaltag der Amateure von Fan-Krawallen überschattet

„Heute ist ein echter Feiertag für alle Amateure“, twittert DFB-Präsident Reinhard Grindel. Doch bei den Endspielen im Landespokal kommt es teilweise zu hässlichen Szenen.

Der Finaltag der Amateure mit den Endspielen im Landespokal ist in einigen Stadien von teilweise heftigen Fan-Ausschreitungen überschattet worden. Die Partien Energie Cottbus gegen Babelsberg 03, Elversberg gegen Saarbrücken und Alemannia Aachen gegen Viktoria Köln mussten am Montag unterbrochen werden.

Der frühere Bundesligist Cottbus bezwang den Ligakonkurrenten SV Babelsberg 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Kevin Weidlich in der 85. Minute. Die Partie war zu Beginn der zweiten Halbzeit zeitweise wegen des Zündens von Pyrotechnik im Babelsberger Fan-Block unterbrochen, nach dem Schlusspfiff flogen Rauchbomben und Böller in Richtung der Cottbuser Fans. Die Siegerehrung konnte nicht auf dem Spielfeld stattfinden und soll am kommenden Sonntag in Cottbus nachgeholt werden.