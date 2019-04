DFB plant Reform im Kinderfußball : Drei-gegen-drei im ganzen Land

Köln Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) plant eine flächendeckende Reform im Kinderfußball. Demnach sollen die Teams zukünftig deutlich kleiner werden.

Konkret gehe es um ein Zwei-gegen-zwei oder Drei-gegen-drei auf vier Minitore ohne Keeper in der G-Jugend (U6/U7), ein Drei-gegen-drei oder maximal Vier-gegen-vier ohne Keeper in der F-Jugend (U8/U9) und einem Fünf-gegen-fünf bis zu Sieben-gegen-Sieben mit festem Keeper in der E-Jugend (U10/U11). In der untersten "Leistungsklasse" - der D-Jugend (U12/U13)- soll wie bisher im Neun-gegen-neun mit Torwart gespielt werden.