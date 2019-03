Erstes Heimspiel nach Eklat: Chemnitz setzt Zeichen gegen Extremismus – viele Fans protestieren

Chemnitz Im ersten Heimspiel nach dem Eklat um eine Schweigeminute für einen stadtbekannten Hooligan und Neonazi hat der Chemnitzer FC ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt gesetzt. Viele Fans demonstrierten jedoch gegen die Vereinsführung.

DFB-Vizepräsident Rainer Koch hat sich zufrieden damit gezeigt, wie der Chemnitzer FC und viele seiner Fans im Spiel der Fußball-Regionalliga Nordost gegen Budissa Bautzen am Samstag Zeichen gegen Radikalismus gesetzt haben.

„Eine klare Mehrheit der Fans hat diese Position bezogen“, sagte er beim Besuch im Stadion an der Gellertstraße.

Allerdings demonstrierten mehrere Hundert Ultras und ihre Sympathisanten in den Anfangsminuten mit einem Boykott gegen die Vereinsführung, die sich nach dem Trauerskandal vor zwei Wochen von drei langjährigen Mitarbeitern getrennt hatte. Am 9. März war in der Partie gegen die VSG Altglienicke im Stadion eines verstorbenen Rechtsradikalen gedacht worden.