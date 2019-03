Fußballerinnen in Umkleide gefilmt: Borussia Bocholt trotzt der Spanner-Affäre

Fußballerinnen in Umkleide gefilmt

Bocholt Bei dem Bocholter Fußballverein hat ein Funktionär andere Mitglieder in der Dusche gefilmt. Der Klub ist um Aufklärung bemüht und hat die Mitglieder früh informiert. Die honorieren die Ehrlichkeit mit Vereinstreue.

Du ziehst dich in der Sportumkleide um, stehst nach dem Training unter der Dusche und ohne dass du es merkst, filmt und beobachtet dich jemand. Das unbehagliche Gefühl, dass genau so etwas passieren könnte, hatten sicherlich schon viele Vereinssportler oder Besucher von Fitnesscentern. In der Regel legt man diese Gedanken aber schnell beiseite, weil es doch recht unwahrscheinlich ist – und weil man sich bei seinem Verein dann doch ganz sicher fühlt, weil irgendwie alle eine große Familie im Verein sind, der man Vertraut.