Termine, Teams, Final Four Das müssen Sie zur zweiten Saison der Baller League wissen

Zum Start traten zwölf Teams an insgesamt elf Spieltagen in Köln gegeneinander an. Die besten vier Mannschaften haben am Ende der Saison ein Final Four im Düsseldorfer Dome ausgetragen. Gespielt wird über 2x15-Minuten Spielzeit auf einem für Hallenverhältnisse recht großen Kunstrasenplatz (50x29 Meter). Daher gibt es auch keine Banden und es wird beim Sechs-gegen-Sechs mit Abseits gespielt. Die Baller League verspricht sich davon schnellen, spektakulären und abwechslungsreichen Fußball. Eine große Besonderheit im Vergleich zum traditionellen Fußball sind die Regeländerungen und Spielvarianten, die in den letzten drei Minuten jeder Halbzeit per Zufallsgenerator hinzugefügt werden.