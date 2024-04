Fazit, Kritik, Ausblick So geht es nach der ersten Saison der Baller League weiter

Auch die über die Saison immer wieder geäußerten Probleme mit dem schlechten Rasen in Köln waren beim Final Four in Düsseldorf sichtbar. Häufig rutschten Spieler aus und weg, da sie zu wenig Halt hatten. Cheforganisator Starck kündigte am Montag an, dass man die Premierensaison in naher Zukunft analysieren werde, um daraus mögliche Veränderungen abzuleiten. Schon im laufenden Spielbetrieb haben die Verantwortlichen immer wieder kleine Änderungen am Format vorgenommen und sind dabei auch auf Feedback aus der Community eingegangen. „Es gibt unzählige Dinge, die wir noch besser machen können – daran werden wir arbeiten“, so Starck.