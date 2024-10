Wunder bei Golden XI bleibt aus Neuhaus und Kramer verpassen das Final Four der Baller League

Der Spieltag am Montag war gleichzeitig der letzte in der Motorworld in Köln, wo in beiden Saisons alle Vorrunden-Spieltage ausgetragen wurden. „Die Motorworld war für uns der perfekte Austragungsort für die ersten beiden Spielzeiten der Baller League und wird immer einen festen Platz in unserem Herzen haben“, wird Daniel Donaldson von der Baller League in einer Mitteilung zitiert: „Von Anfang war es aber unser Traum, nirgendwo mehr Gast zu sein, sondern unser eigenes Zuhause als festen Standort aufzubauen. Diesen Traum möchten wir uns in Season drei erfüllen.“ Wo diese dritte Spielzeit ab Ende Januar 2025 stattfindet, solle noch bekannt gegeben werden. Es läuft aber wohl auf Berlin hinaus.