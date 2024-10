Spektakel im Düsseldorfer Dome Las Ligas Ladies gewinnen die zweite Auflage der Baller League

Es war bereits das zweite Mal, dass die Anfang des Jahres gegründete Baller League den Weg in den Düsseldorfer Dome gegangen ist. Während die regulären Spieltage der Hallenfußball-Liga bislang in der Kölner Motorworld ausgetragen worden sind, stieg bereits der erste Finalabend im April 2024 in der Heimspielstätte der Düsseldorfer EG. Damals sorgten 12.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena für eine bemerkenswerte Stimmung. Die kam im Laufe des Final Fours auch am Montagabend auf, auch wenn diesmal die Halle mit rund 11.000 Fans nicht ganz bis auf den letzten Platz gefüllt war.