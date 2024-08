Höhepunkt der zweiten Saison Hier findet das Final Four der Baller League statt

Zum Auftakt des sechsten Spieltags am Montagabend kündigte Baller-League-Chef Felix Starck nun an, dass das Final Four am Montag, 7. Oktober 2024 (ab 18.30 Uhr), im Düsseldorfer Dome stattfinden wird. Dort wurde in der Debütsaison bereits das erste Final Four ausgetragen. „Wir haben uns letztes Jahr sehr wohl gefühlt dort“, sagte Starck: „Wir haben die Halle schnell ausverkauft, und es war ein geiles Event mit überragender Stimmung. Deshalb bleiben wir der Stadt Düsseldorf und dem Dome treu.“